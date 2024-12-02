Во Владивостоке пенсионерка скончалась спустя 2 недели после падения в кипяток

Во Владивостоке пожилая женщина, которая упала в лужу с кипятком на остановке «Чайка», не смогла оправиться от травм и скончалась спустя 2 недели. Женщина получила около 40% ожогов тела. Внешне казалось, что у нее пострадали только руки, кожа с них слезала пластами, но оказалось кипяток затронул и другие части тела. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, но 69-летняя пациентка ушла из жизни, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».