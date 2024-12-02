Во Владивостоке пенсионерка скончалась спустя 2 недели после падения в кипяток

Во Владивостоке пожилая женщина, которая упала в лужу с кипятком на остановке «Чайка», не смогла оправиться от травм и скончалась спустя 2 недели. Женщина получила около 40% ожогов тела. Внешне казалось, что у нее пострадали только руки, кожа с них слезала пластами, но оказалось кипяток затронул и другие части тела. Врачи боролись за жизнь пострадавшей, но 69-летняя пациентка ушла из жизни, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» еще 16 ноября. Вторая часть статьи предусматривает причинение смерти по неосторожности, поэтому дальнейшее расследование в новую статью переквалифицировать не будут.
Напомним, несчастный случай произошел днем 15 ноября. Коммунальные службы занимались устранением порыва, но не огородили опасный участок. Пострадавшая оступилась и упала в лужу с кипятком. В тот день корреспондент «КП» выехал на место ЧП, среди мокрой листвы и грязи осталась только мокрая куртка женщины. А остановку, заполненную кипятком, все же огородили предупредительной лентой. Расследование продолжается.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Приморье погибла 13-летняя девочка, упав с заброшенного комбикормового завода.