Число погибших в соццентре на Алтае увеличилось до шести

В четверг, 28 ноября, в селе Калистратиха Калманского района в соццентре нашли труп постояльца, у которого обнаружили признаки отравления. Число пострадавших составило более 20 человек. Все они, по словам директора центра Алика Гельфенбайна, пенсионеры и люди предпенсионного возраста.