Число погибших в соццентре на Алтае увеличилось до шести

«Один пациент в ночь на 2 декабря умер. У контактного пациента, который находится в больнице № 1 города Рубцовска, появилась клиника заболевания. Начато лечение», — сообщили в ведомстве.
В минздраве региона добавили, что на 2 декабря «в стационарах находятся 25 человек: в больнице № 5 Барнаула продолжают лечение четыре тяжелых пациента, три — легких, 17 — средней степени тяжести».
В четверг, 28 ноября, в селе Калистратиха Калманского района в соццентре нашли труп постояльца, у которого обнаружили признаки отравления. Число пострадавших составило более 20 человек. Все они, по словам директора центра Алика Гельфенбайна, пенсионеры и люди предпенсионного возраста.
Директора соццентра арестовали 30 ноября. Он в качестве причины отравления называл ротавирусную инфекцию.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней — 10 лет лишения свободы.