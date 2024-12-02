Около 6 тысяч нарушителей задержала пограничная служба КНБ за месяц

АСТАНА, 2 дек — Sputnik. 5 785 нарушителей задержала Пограничная служба КНБ в ноябре 2024 года.
В том числе:
- за нарушение границы — 17 иностранных граждан;
- за попытку нарушения границы — 19 иностранных граждан.
Предотвращено 1 313 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе наркотических средств — 26 фактов. Также оружия и боеприпасов — 62 факта. А именно:
- 30 единиц охолощенного;
- 1 единица огнестрельного;
- 1 единица пневматического;
- 43 штуки холодного оружия;
- 136 штук боеприпасов,
- 18 штук электрошокеров.
Помимо этого, зафиксировано 35 фактов обнаружения религиозной литературы, всего 1215 экземпляров.
Также пограничная служба выявила 414 фактов по ГСМ, это более 55 тысяч литров на общую сумму свыше 50 миллионов тенге (97,8 тысяч долларов).
Кроме того, 644 факта по товарам народного потребления на общую сумму более 3,5 миллиарда тенге (6,8 миллионов долларов).
И 132 факта по иностранной валюте на общую сумму свыше 3 миллиардов тенге (5,8 миллионов долларов).
Пресечено семь фактов браконьерства в акватории Каспия. Пограничники изъяли:
- плавательных средств — 1 единица;
- орудий браконьерского лова — 44,3 километра сетей;
- рыб осетровых видов — 206 штук (1 633 кг);
- рыб частиковых видов — 46 штук (30 килограммов);
- тюленей — 28 штук.
Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 620 миллионов тенге (1,2 миллиона долларов).
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.
Каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, отметили в пограничной службе КНБ. Все пункты пропуска работают в штатном режиме.