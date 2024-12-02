Неизвестный заявил о заложенной бомбе в офисе «ВКонтакте» на Невском проспекте в Петербурге

Ранее SPB.KP.RU рассказывал о пьяном рецидивисте, который во время оказания ему медицинской помощи избил 30-летнего фельдшера скорой. Агрессивный мужчина внезапно ударил кулаком медика по голове и в живот. В итоге пострадавшего отвезли в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Дебошира доставили в полицию.