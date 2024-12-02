Неизвестный заявил о заложенной бомбе в офисе «ВКонтакте» на Невском проспекте в Петербурге

Утром 1 декабря в группе «Приемная председателя СК России» во «ВКонтакте» неизвестный под ником «Зухриддин» в комментариях заявил о наличии информации по подготовке серии терактов на главный офис ООО «ВКонтакте». Специалисты выехали в дом 28 на Невский проспект, где искали взрывчатку на протяжении более двух часов. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Ничего опасного на адресе и прилегающей территории не обнаружили. Эвакуацию приняли решение не проводить, — уточнило агентство.
Проверка завершилась только к 15 часам дня. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал о пьяном рецидивисте, который во время оказания ему медицинской помощи избил 30-летнего фельдшера скорой. Агрессивный мужчина внезапно ударил кулаком медика по голове и в живот. В итоге пострадавшего отвезли в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Дебошира доставили в полицию.