Иркутские оперативники задержали интернет-мошенницу, работавшую с размахом

Работала она по простой схеме: на сервисе бесплатных объявлений в интернете разместила объявление о супер-акции «два берите — два в подарок». Желающие сэкономить иркутяне проводили предоплату, но товаров так и не получили.

Как оказалось, мошенница живет в Тюменской области. Ей 34 года, и она ранее уже три раза оказывалась на скамье подсудимых за интернет-мошенничества.