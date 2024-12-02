Иркутские оперативники задержали интернет-мошенницу, работавшую с размахом

Как рассказали в пресс-службе МВД по Иркутской области, на данный момент сотрудникам уголовного розыска известно о 25 жертвах аферистки.
Работала она по простой схеме: на сервисе бесплатных объявлений в интернете разместила объявление о супер-акции «два берите — два в подарок». Желающие сэкономить иркутяне проводили предоплату, но товаров так и не получили.
Как оказалось, мошенница живет в Тюменской области. Ей 34 года, и она ранее уже три раза оказывалась на скамье подсудимых за интернет-мошенничества.
Ей оказалась 34-летняя жительница Тюменской области.
«В диалоге с клиентами женщина придумывала отговорки, по которым товар не может быть поставлен в срок, а затем переставала отвечать на сообщения и блокировала покупателей. Потерпевшими от ее противоправной деятельности стали жители Приангарья, республики Бурятия, Красноярского, Забайкальского края, а также других регионов России», — говорят полицейские.
На данный момент общая сумма ущерба от действий мошенницы превысила 150 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители ищут других обманутых покупателей.