Убивал дочь из-за одежды, пока жена была в больнице: что известно о состоянии школьницы, которую отец выкинул из окна

Днем 28 ноября скорая помощь доставила изувеченную 17-летнюю девушку в реанимацию больницы Иркутска. На теле школьницы не было живого места. Вскоре врачи диагностировали множественные переломы рук и ног. Казалось, такие травмы она могла получить в автоаварии или поскользнувшись на гололеде. Но страшная правда стала известна на следующие сутки после госпитализации. Оказывается, до такого состояния подростка довел собственный отец. Мужчина избил дочь, а после скинул из окна четвертого этажа. КП-Иркутск удалось узнать подробности о состоянии девушки.
Напомним, несчастье произошло в многодетной семье, которая некоторое время назад перебралась из другой страны в Иркутск. Супруги воспитывали нескольких детей (шестерых или семерых — официально не уточняется). Обеспечивать такую ораву приходилось отцу — работал строителем.
Известно, что 28 ноября главу семьи вывел из себя облик 17-летней дочери. Как стало известно КП-Иркутск, отцу не понравилась яркая одежда. Тогда он и набросился на подростка с кулаками. Но почему его не остановила мать девушки? Оказывается, женщины в это время не было дома, она находилась в больнице с младшими детьми.
Девушку после падения доставили в больницу. Очнувшись, она рассказала следователям про отца-зверя и то, как он пытался с ней расправиться. Как стало КП-Иркутск, подростка уже перевели из реанимации в общую палату. На 2 декабря состояние школьницы оценивается как стабильное.
Следком Иркутской области завел уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Иностранец задержан и допрошен. Кстати, вину он не признает. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. КП-Иркутск стало известно, что мужчину не депортируют до окончания расследования уголовного дела. Кроме этого, у него регистрация в Приангарье до 24 декабря 2024 года.
Кстати, к делу подключилась прокуратура Иркутской области.
— Поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Оценим законность принятых следователями решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения защиты прав несовершеннолетних, — рассказывают в прокуратуре.