Убивал дочь из-за одежды, пока жена была в больнице: что известно о состоянии школьницы, которую отец выкинул из окна

Известно, что 28 ноября главу семьи вывел из себя облик 17-летней дочери. Как стало известно КП-Иркутск, отцу не понравилась яркая одежда. Тогда он и набросился на подростка с кулаками. Но почему его не остановила мать девушки? Оказывается, женщины в это время не было дома, она находилась в больнице с младшими детьми.