Семейную пару убили в Алматы

Добавим, что, согласно статье 99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.