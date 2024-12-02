Семейную пару убили в Алматы

Изначально об убийстве пары сообщил Telegram-канал CMN.KZ. По его данным, убитым мужчине и женщине было 87 и 89 лет соответственно. Их тела с ножевыми ранениями были обнаружены в частном доме в конце ноября.
«По подозрению в убийстве задержали жительницу города. Предположительно, у женщины был конфликт с пенсионерами, в результате чего она нанесла пожилым людям ножевые ранения, от чего последние скончались», — говорится в публикации.
В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию об убийстве.
«По факту убийства Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и взята по стражу. По предварительным данным, 56-летняя женщина убила своих знакомых в результате ссоры», — рассказали в полиции.
Другие обстоятельства дела устанавливаются.
Добавим, что, согласно статье 99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.