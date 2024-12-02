Российские туристы, не попавшие в Антарктиду, грозят пикетом на корабле

Как сообщил ЕАН член инициативной группы пассажиров Илья, в результате голодовки трое пассажиров смогли добиться от компании Swan Hellenic продуктивного диалога и обещания достаточной, по их мнению, компенсации. Остальные же туристы намерены также добиться справедливости. Они составили письмо в адрес туроператора, в котором изложили свои требования в рамках соблюдения прав потребителей. Также пассажиры судна пожаловались, что капитан лайнера замечен за употреблением алкоголя, тем самым подвергая риску безопасность находящихся на корабле людей. Люди грозятся устроить массовый пикет на корабле, если руководство компании не выйдет с ними на переговоры.
«Невыполнение обещанных условий маршрута, отказ в предоставлении информации и халатное отношение капитана нанесли пассажирам серьезный моральный вред, связанный со стрессом, разочарованием и потерей времени. Размер компенсации морального ущерба определяется в сумме 10 000 евро на каждого пассажира», — говорится в документе, который подписали свыше 20 человек.
Напомним, что более 170 пассажиров, включая 30 российских туристов, застряли на круизном лайнере SH Diana по пути в Антарктиду из-за неполадок с двигателем. Судно вышло из ЮАР, должно было отправиться в Аргентину с заходом в Антарктиду, но от этого пришлось отказаться. Туристы устроили голодовку, требуя выплатить полную компенсацию за поездку, а не половину от стоимости тура, как им обещали.
В головном офисе круизной компании Swan Hellenic, которой принадлежит лайнер, сообщили «РИА Новости», что пассажирам будет компенсирован ущерб «по законам ЕС».