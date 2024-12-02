Российские туристы, не попавшие в Антарктиду, грозят пикетом на корабле

Как сообщил ЕАН член инициативной группы пассажиров Илья, в результате голодовки трое пассажиров смогли добиться от компании Swan Hellenic продуктивного диалога и обещания достаточной, по их мнению, компенсации. Остальные же туристы намерены также добиться справедливости. Они составили письмо в адрес туроператора, в котором изложили свои требования в рамках соблюдения прав потребителей. Также пассажиры судна пожаловались, что капитан лайнера замечен за употреблением алкоголя, тем самым подвергая риску безопасность находящихся на корабле людей. Люди грозятся устроить массовый пикет на корабле, если руководство компании не выйдет с ними на переговоры.