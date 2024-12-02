В Самаре спасли двух человек из горящего двухэтажного дома на улице Авроры

Крупный пожар в жилом многоквартирном доме произошел в Советском районе Самары 30 ноября. Примерно в 04.39 стало известно о пожаре в двухэтажном доме на улице Авроры, 169.
— Загорелась крыша и две квартиры на первом и втором этажах, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по Самарской области.
В 05.43 пожар удалось локализовать на площади 350 квадратных метров. Пожарные спасли двух человек, эвакуировали 11 жильцов дома. Одному человеку понадобилась помощь медиков, они его осмотрели.
Полностью с огнем удалось справиться в 07.16. Его тушили 69 человек при поддержке 35 единиц техники.