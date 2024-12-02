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В Самаре спасли двух человек из горящего двухэтажного дома на улице Авроры

В Самаре на площади 350 квадратных метров горел многоквартирный дом.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Крупный пожар в жилом многоквартирном доме произошел в Советском районе Самары 30 ноября. Примерно в 04.39 стало известно о пожаре в двухэтажном доме на улице Авроры, 169.

— Загорелась крыша и две квартиры на первом и втором этажах, — сообщила пресс-служба ГУ МЧС Росси по Самарской области.

В 05.43 пожар удалось локализовать на площади 350 квадратных метров. Пожарные спасли двух человек, эвакуировали 11 жильцов дома. Одному человеку понадобилась помощь медиков, они его осмотрели.

Полностью с огнем удалось справиться в 07.16. Его тушили 69 человек при поддержке 35 единиц техники.

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