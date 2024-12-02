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В Казани водитель «Газели» насмерть сбил женщину при езде задним ходом

Пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм.

В Казани водитель «Газели» насмерть сбил женщину при езде задним ходом. Трагедия произошла у дома № 53 по улице Зорге 19 ноября в 13 часов.

21-летний водитель автомобиля «Газель» при движении задним ходом по территории двора не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 77-летнюю женщину. Момент ДТП попал на видео.

В результате происшествия пенсионерка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где 1 декабря скончалась.

Ранее мы сообщали, что в Казани молодой водитель сбил двух бабушек на пешеходном переходе.