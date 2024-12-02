В Казани водитель «Газели» насмерть сбил женщину при езде задним ходом. Трагедия произошла у дома № 53 по улице Зорге 19 ноября в 13 часов.
21-летний водитель автомобиля «Газель» при движении задним ходом по территории двора не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 77-летнюю женщину. Момент ДТП попал на видео.
В результате происшествия пенсионерка с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, где 1 декабря скончалась.
Ранее мы сообщали, что в Казани молодой водитель сбил двух бабушек на пешеходном переходе.