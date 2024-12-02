Житель Минска может сесть на три года за то, что вышел из дома без штанов

Зампрокурора отметил, что по указанной статье предусматривается вплоть до трех лет лишения свободы. Он также сообщил, что житель Минска полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Мужчина не смог пояснить, как именно он оказался в указанном виде в общественном месте. Из заключения эксперта следует, что фигурант нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма.