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Житель Минска может сесть на три года за то, что вышел из дома без штанов

Соседи вызвали милицию на минчанина, сидевшего на скамейке без штанов.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска может сесть на три года за то, что вышел из дома без штанов. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщили в прокуратуре Центрального района.

В сообщении сказано, что в обед жители одного из домов, расположенного на улице Лилии Карастояновой, заметили 55-летнего соседа, который сидел на скамейке у подъезда в одной майке и широко расставив ноги. Жители дома вызвали милицию. Пьяного минчанина задержали, а позднее в отношении него было заведено уголовное дело.

Заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский заметил, что задержанный неоднократно привлекался к административной ответственности. Он добавил, что минчанину было предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганстве) по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса.

Зампрокурора отметил, что по указанной статье предусматривается вплоть до трех лет лишения свободы. Он также сообщил, что житель Минска полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Мужчина не смог пояснить, как именно он оказался в указанном виде в общественном месте. Из заключения эксперта следует, что фигурант нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма.

Тем временем минчанин прятал наркотик в банках для закаток в квартире ничего не знавшей мамы.

Также мы писали, что в Мстиславле три пьяных друга от скуки забросали яйцами автомобили и повредили беседки.