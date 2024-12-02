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В Уфе мужчина избил женщину на глазах у детей

В Уфе мужчина избил женщину на глазах у детей. Инцидент произошел вечером 1 декабря в микрорайоне «Яркий».

Это запечатлели камеры, установленные в подъезде дома № 1 по ул. Калимуллина.

На кадрах видно, что сначала семья стоит в тамбуре. И мужчина ругает женщину, потом ей прилетает пощечина — прямо на глазах у двух маленьких детей лет 3−5. Не получив отпора, мужчина не останавливается, наносит женщине новые удары, а когда та падает, снимает с нее куртку. Когда все пытаются войти в дом, мужчина пинает женщину, и та решает убежать. Но муж кидается за ней, следом бросаются дети, с курткой матери на руках.

Как сообщили в МВД Башкирии, сообщение об инциденте зарегистрировано в местном отделе полиции. Проводится проверка.