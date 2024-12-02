В Уфе мужчина избил женщину на глазах у детей

На кадрах видно, что сначала семья стоит в тамбуре. И мужчина ругает женщину, потом ей прилетает пощечина — прямо на глазах у двух маленьких детей лет 3−5. Не получив отпора, мужчина не останавливается, наносит женщине новые удары, а когда та падает, снимает с нее куртку. Когда все пытаются войти в дом, мужчина пинает женщину, и та решает убежать. Но муж кидается за ней, следом бросаются дети, с курткой матери на руках.