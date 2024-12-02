Сын пытался ее спасти: в Башкирии во время пожара погибла женщина

Трагедия случилась в деревне Шланлы, загорелся дом, в котором находилась 74-летняя женщина. В этот момент ее сын был в бане. Увидев пожар, мужчина пытался забежать в дом, но из-за плотного дыма и сильного горения сделать этого не вышло.