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Сын пытался ее спасти: в Башкирии во время пожара погибла женщина

Житель Башкирии пытался спасти из пожара мать и не смог.

Источник: Комсомольская правда

В Аургазинском районе Башкирии произошел смертельный пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Трагедия случилась в деревне Шланлы, загорелся дом, в котором находилась 74-летняя женщина. В этот момент ее сын был в бане. Увидев пожар, мужчина пытался забежать в дом, но из-за плотного дыма и сильного горения сделать этого не вышло.

Ликвидацией занимались сотрудники МЧС и добровольцы. В ходе тушения специалисты обнаружили погибшую хозяйка дома. Дознаватель МЧС предварительно рассматривает версию, связанную с неосторожностью во время использования газовой плиты.

— Установите в доме пожарный извещатель. Прибор подаст громкий сигнал при задымлении и оповестит об опасности. Будьте осторожны при использовании газовых приборов. При приготовлении еды, не оставляйте ее без присмотра, — напомнили в МЧС.

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