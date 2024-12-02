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В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавшей в пожаре матери

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавшей в пожаре матери. Женщина потеряла сознание, когда пыталась спасти из пожара своего ребенка.

По данным ведомства, состояние пострадавшей стабильно тяжелое. Она надышалась едким дымом во время пожара. При ухудшении ситуации ее могут перевезти санавиацией в Уфу.

Напомним, трагедия произошла сегодня ночью в селе Краснохолмский Калтасинского района. Пожар возник в многоквартирном двухэтажном доме на первом этаже и быстро распространился на всю постройку. Огнем повреждены 6 квартир и крыша дома. В пожаре погиб 4-летний малыш и 81-летняя женщина.

Инцидент расследуют экстренные службы, следком и прокуратура.

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