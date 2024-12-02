В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавшей в пожаре матери

Напомним, трагедия произошла сегодня ночью в селе Краснохолмский Калтасинского района. Пожар возник в многоквартирном двухэтажном доме на первом этаже и быстро распространился на всю постройку. Огнем повреждены 6 квартир и крыша дома. В пожаре погиб 4-летний малыш и 81-летняя женщина.