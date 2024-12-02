Оборудовал тайники. Оптового наркокурьера из Бреста с поличным задержали в Гомеле

На 20-летнего брестчанина вышли сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из Железнодорожного РОВД Гомеля.



Как выяснилось, задержанный чуть ранее устроился оптовым курьером в интернет-магазин по продаже наркотиков. В Гомельскую область прибыл по заданию нанимателя. Снял жилье, где расфасовал товар на мелкие партии для реализации его на территории областного центра. Его задержали с поличным в момент оборудования тайников. При нем и в закладках обнаружено более 1 кг особо опасного психотропного вещества 4-СМС. Товар изъят. Возбуждено уголовное дело за наркосбыт.



Как уточнил заместитель начальника УНиПТЛ УВД Гомельского облисполкома Аркадий Мосийчук, фигурант успел поработать на наркомаркет около двух недель. Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.