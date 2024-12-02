Жители Перми обнаружили тело девушки под окнами многоэтажного дома

Жители Перми нашли под окнами многоэтажного дома тело девушки.
В воскресенье, 1 декабря, в телеграм-канале «Пермское чтиво» были опубликованы сообщения о погибшей девушке, которую обнаружили в микрорайоне Гайва. На видео заметно мужчину, который громко кричит под окнами многоэтажного дома. В этот момент к месту происшествия прибывает автомобиль скорой помощи.
По словам автора постов, из окна 7-го этажа дома выпала девушка, а мужчина из видео — её супруг. Утверждалось также, что у погибшей остался маленький ребёнок, а сам инцидент случился во время ссоры.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в СУ СКР по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт происшествия.
«Следователями СУ СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали perm.aif.ru в краевом ведомстве.