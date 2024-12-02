Суд вынес приговор уральцу, летом сбежавшему из колонии

В конце лета этого года — 21 августа — уралец, убедившись в отсутствии контроля со стороны сотрудников, взял и покинул колонию. На момент побега ему оставалось сидеть 1 год и 29 дней. В дальнейшем беглец был задержан, никакого сопротивления он не оказал.