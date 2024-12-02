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В Могилеве задержали серийного велосипедного вора

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержали серийного велосипедного вора. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратились несколько могилевчан, у которых были похищены велосипеды, оставленные ими в подъездах жилых домов.

Правоохранители выяснили, что двухколесные транспортные средства похитил 24-летний житель Шклова. Мужчина приехал в областной центр без денег, которые требовались ему на покупку продуктов и выпивки. Поэтому он решил получить желаемое преступным способом: заходил в открытые подъезды домов, находил там велосипеды и забирал их. После перепродавал третьим лицам, а деньги тратил на свои нужды.

В отношении фигуранта следователи возбудили уголовные дела.