В Могилеве задержали серийного велосипедного вора

В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратились несколько могилевчан, у которых были похищены велосипеды, оставленные ими в подъездах жилых домов.



Правоохранители выяснили, что двухколесные транспортные средства похитил 24-летний житель Шклова. Мужчина приехал в областной центр без денег, которые требовались ему на покупку продуктов и выпивки. Поэтому он решил получить желаемое преступным способом: заходил в открытые подъезды домов, находил там велосипеды и забирал их. После перепродавал третьим лицам, а деньги тратил на свои нужды.



В отношении фигуранта следователи возбудили уголовные дела.