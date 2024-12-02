Появились подробности о гибели людей в «Доме помощи» в Барнауле.

Количество скончавшихся в результате вспышки инфекции в социальном центре «Дом помощи» в Барнауле увеличилось до шести человек, сообщили в министерстве здравоохранения Алтайского края.
О плохом самочувствии постояльцы социального учреждения начали сообщать еще в конце ноября. Медики выяснили, что в центре произошла вспышка острого гастроэнтероколита. Поскольку в результате инфекции начали умирать люди, следственные органы возбудили по факту происшествия уголовное дело.
В больницах Алтайского края сейчас находятся 25 постояльцев центра. Тем временем Октябрьский районный суд Барнаула на два месяца отправил под арест директора «Дома помощи» (организация «Рубикон») Алика Гельфенбайна, сообщает RTVI.
Сам Гельфенбайн признает наличие недосмотра со стороны руководства центра, называет произошедшее своей виной, но с арестом не согласен. Он также рассказал, что делал все возможное для предотвращения распространения инфекции.
Теперь уголовное дело в отношении Гельфенбайна расследуется по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание за это преступление составляет до 10 лет лишения свободы, однако минимальный порог ответственности в части 3 статьи 238 УК РФ не установлен, что фактически позволяет суду вынести и более мягкий приговор.
Напомним, что организация «Рубикон», в которую входит и Дом помощи, занимается социальной поддержкой бывших заключенных, вышедших на свободу из исправительных колоний, а также бездомных и других неустроенных людей. За последнее время, сообщает ТАСС, нареканий со стороны контролирующих органов в связи с работой организации не было.