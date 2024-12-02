Появились подробности о гибели людей в «Доме помощи» в Барнауле.

Напомним, что организация «Рубикон», в которую входит и Дом помощи, занимается социальной поддержкой бывших заключенных, вышедших на свободу из исправительных колоний, а также бездомных и других неустроенных людей. За последнее время, сообщает ТАСС, нареканий со стороны контролирующих органов в связи с работой организации не было.