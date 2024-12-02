«Хотелось славы в интернете»: Многодетная нижегородка, бросившая пятимесячную дочь в сугроб и снимавшая издевательства на видео, дала первые комментарии

— Предварительно установлено, что вечером 30 ноября подозреваемая положила свою пятимесячную дочь в снег и издевалась над плачущим ребенком, — рассказали следователи. — Происходящее она сняла на видео. Девочка в настоящее время изъята и помещена в медицинское учреждение. Сейчас женщина задержана, в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.