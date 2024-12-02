«Хотелось славы в интернете»: Многодетная нижегородка, бросившая пятимесячную дочь в сугроб и снимавшая издевательства на видео, дала первые комментарии

В Нижнем Новгороде не утихает скандал вокруг многодетной нижегородки, бросившей свою пятимесячную дочь в сугроб и снимавшей издевательства на видео.
Напомним, шокирующие кадры облетели социальные сети утром 1 декабря. На видео видно, как младенец лежит в сугробе и надрывно кричит. Кроха лежит в тоненьком одеялке и колотит по ледяной корке голыми ножками. Страдания малышки смакует его собственная мать, которая снимает все это на видео и приговаривает:
— Что, мразь, никому не нужна? Вот теперь, ****, лежи!
После того, как ужасающее видео облетело все городские паблики, к делу подключились правоохранительные органы. В отношении нерадивой мамаши было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вскоре она была задержана.
— Хотелось славы в интернете, — заявила нижегородка на допросе. — Это была глупость с моей стороны. Никакого вреда здоровью я причинить не хотела.
Стоит отметить, что помимо двух пятимесячных девочек-близнецов, в семье у 37-летней нижегородки подрастают еще двое детей постарше. Сейчас всех их уже забрали из семьи.
— Две пятимесячные девочки — помещены в детскую городскую клиническую больницу, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение Нижнего Новгорода. Старший 14-летний сын находится у бабушки. Сейчас полицейские проводят проверку, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Скандальную историю уже взял на свой контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил докладывать ему о ходе расследования.
— Предварительно установлено, что вечером 30 ноября подозреваемая положила свою пятимесячную дочь в снег и издевалась над плачущим ребенком, — рассказали следователи. — Происходящее она сняла на видео. Девочка в настоящее время изъята и помещена в медицинское учреждение. Сейчас женщина задержана, в ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.