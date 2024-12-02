В Приморье гражданин КНДР пытался провезти мускус кабарги

В Приморье иностранный гражданин занимался контрабандой мускуса кабарги. За эти действия мужчину в возрасте 47 лет ожидает обвинительное заключение по уголовному делу. Гражданин КНДР обвиняется по части 1 статье 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере». В декабре 2023 года мужчина приобрел 105 грамм мускуса кабарги в Амурской области. Провести этот груз он в город Пхеньян — столицу КНДР.
«Обвиняемый, желая транспортировать вещество, которое славится своими целебными качествами, решил воспользоваться рейсом Владивосток — Пхеньян. Он поместил вещество в металлическую банку из-под сгущённого молока и тщательно её замаскировал. Однако сотрудники таможни обнаружили запрещённый груз», — прокомментировала пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Стоимость 105 грамм мускуса кабарги составляет около 300 тысяч рублей. В Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения отправлено уголовное дело. Иностранный гражданин дожидается под стражей своего приговора.
Напомним, что мускус кабарги — это вещество, которое в народной медицине считается панацеей от всех недугов. Его измельчают в порошок и используют в лечебных целях.