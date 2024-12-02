В Приморье гражданин КНДР пытался провезти мускус кабарги

В Приморье иностранный гражданин занимался контрабандой мускуса кабарги. За эти действия мужчину в возрасте 47 лет ожидает обвинительное заключение по уголовному делу. Гражданин КНДР обвиняется по части 1 статье 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере». В декабре 2023 года мужчина приобрел 105 грамм мускуса кабарги в Амурской области. Провести этот груз он в город Пхеньян — столицу КНДР.