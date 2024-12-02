Железногорец прятал в туалете более 420 граммов наркотиков

В Железногорске задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в хранении запрещенных веществ. Как рассказали в полиции, железногорец работал на один из интернет-магазинов и распространял наркотики через «закладки». В ходе обысков правоохранители изъяли более 420 граммов веществ — они хранились дома у задержанного и были спрятаны в техническом люке туалета.