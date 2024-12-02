«Среди бела дня»: 90-летней омской пенсионерке удалось отбиться от грабителя, который в три раза моложе нее

В Омской области в рабочем поселке Муромцево произошла необычная попытка ограбления — ради покупки спиртного омич решился на кражу сумки у прохожей пенсионерки, однако та не опешила и прогнала его от себя.
Пожилая омичка рассказала полицейским, что вышла со своей подругой в магазин. Знакомая потерпевшей отстала от нее, так как та уже плохо ходит.
В разгар дня на центральной улице из-за угла на старушку напал мужчина. Грабитель пытался вырвать из рук потерпевшей сумку, в которой находились ключи от квартиры и 850 рублей.
Пенсионерка не опешила и смогла дать отпор вору, а через какое-то время на месте происшествия оказалась подруга потерпевшей, которая стала кричать на мужчину. От испуга грабитель отпустил сумку и скрылся с места преступления.
Соседки описали внешность вора, а вскоре сотрудникам полиции удалось найти подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый омич. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что хотел ограбить женщину ради покупки спиртного.
Теперь на грабителя завели уголовное дело за покушение на грабеж. Ему грозит до четырех лет колонии.