Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Среди бела дня»: 90-летней омской пенсионерке удалось отбиться от грабителя, который в три раза моложе нее

В Омской области мужчина решил выпить и обокрасть старушку, но та отбилась сумкой.
Источник: Комсомольская правда

В Омской области в рабочем поселке Муромцево произошла необычная попытка ограбления — ради покупки спиртного омич решился на кражу сумки у прохожей пенсионерки, однако та не опешила и прогнала его от себя.

Пожилая омичка рассказала полицейским, что вышла со своей подругой в магазин. Знакомая потерпевшей отстала от нее, так как та уже плохо ходит.

В разгар дня на центральной улице из-за угла на старушку напал мужчина. Грабитель пытался вырвать из рук потерпевшей сумку, в которой находились ключи от квартиры и 850 рублей.

Пенсионерка не опешила и смогла дать отпор вору, а через какое-то время на месте происшествия оказалась подруга потерпевшей, которая стала кричать на мужчину. От испуга грабитель отпустил сумку и скрылся с места преступления.

Соседки описали внешность вора, а вскоре сотрудникам полиции удалось найти подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый омич. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что хотел ограбить женщину ради покупки спиртного.

Теперь на грабителя завели уголовное дело за покушение на грабеж. Ему грозит до четырех лет колонии.