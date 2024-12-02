В Минске директор получил 3,5 года за взятку и отдых в Грузии «в благодарность»

Она отметила, что ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев, а также штраф в размере 300 базовых величин, или 12 000 рублей (по состоянию на 2 декабря 2024 года) с лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.