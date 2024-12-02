В Минске директор получил 3,5 года за взятку и отдых в Грузии «в благодарность». Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Московского района, передает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что в феврале 2016 года 64-летний житель Минска был назначен на должность директора одного из столичных предприятий. Он являлся должностным лицом, которое выполняло организационно-распорядительные и хозяйственные обязанности. Кроме того, он был уполномочен в установленном порядке совершать юридически значимые действия.
Также сказано, что мужчина подписал обязательство соблюдать ограничения, возложенные на него в соответствии с законом от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией». Однако фигурант умышленно использовал свои полномочия в противоправных целях.
Говорится, что руководитель фирмы систематически оказывал содействие представителю одного из обществ с дополнительной ответственностью, занимавшееся перепродажей российской продукции, которая интересовало предприятия.
Сказано, что фигурант на протяжении многих лет был знаком с директором ОДО. Между ними был заключен биржевый договор на сумму в 282 000 рублей, который был выгоден для общества с дополнительной ответственностью.
«В благодарность за содействие приятель оплатил обвиняемому туристический отдых в Грузии», — отмечается в сообщении.
Когда указанный факт вскрылся, в отношении руководителя предприятия было заведено уголовное дело. Он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и добровольно уплатил доход, полученный преступным путем.
Помощник прокурора Московского района Екатерина Сеножацкая уточнила, что суд признал директора фирмы виновным в приобретении должностным лицом для себя выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и за выполнение в интересах дающего взятку и представляемого им лица какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки) по части 1 статьи 430 Уголовного кодекса.
Она отметила, что ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 6 месяцев, а также штраф в размере 300 базовых величин, или 12 000 рублей (по состоянию на 2 декабря 2024 года) с лишением права занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет.
Сказано, что, согласно части 2 статьи 77 УК суд принял решение отсрочить на три года исполнение указанного основного наказания в виде лишения свободы.
Тем временем житель Минска может сесть на три года за то, что вышел из дома без штанов.
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