Подросток сорвался с высоты на пике в горах Алматы

Отмечалось, что рядом с пострадавшим находились еще трое подростков 15−17 лет. На место выехали четверо спасателей и одна единица техники. После выехал еще один экипаж, состоящий из пяти человек и одной единицы техники. Состояние пострадавшего оценили как неудовлетворительное. В 14:38 спасатели начали спуск пострадавшего.