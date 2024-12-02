Автобус влетел в уборочную машину на проспекте Стачек в Петербурге

ДТП с автобусом произошло утром 2 декабря на проспекте Стачек в Петербурге. Все случилось около Петровской церкви. По предварительным данным, общественный транспорт влетел в уборочную машину. Об этом SPB.KP.RU рассказал очевидец.
— Белый автобус № 210 влетел в дверь уборочной машины и снес ее. Образовалась сильная пробка. В сторону Петербурга перекрыты две полосы, приходится объезжать по встречке, — поделился очевидец.
Пробка на данном участке действительно мощная. По данным «Яндекс. Карт», она растянулась от проспекта Маршала Жукова до улицы Лени Голикова и достигла девяти баллов.
В целом загруженность дорог в Северной к десяти часам утра 2 декабря составила три балла, а это на один балл меньше, чем обычно в это время в понедельник. Ожидается, что до 14:00 пробки останутся на этом уровне, а после начнут расти.