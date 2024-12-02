Салаватовец пытался сжечь машину бывшей и получил за это несколько лет колонии

Житель башкирского города Салават предстал перед судом за попытку сжечь автомобиль. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Все случилось в минувшем марте. Мужчина из личной неприязни к своей бывшей сожительнице прибыл во двор дома по улице Октябрьской, поджег бензобак ее машины и скрылся. Однако обошлось без серьезных последствий, так как пламя погасло.
На салаватовца завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества». Мужчина не признал вину. Салаватский городской суд назначил ему два года и десять месяцев колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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