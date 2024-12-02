Дачный дом потушили в Ростовской области, выгорело 35 кв. метров

В Ростовской области, на территории садового товарищества «Садко», произошел пожар в дачном доме. Огонь потушили на площади в 35 кв. метров, говорится в телеграм-канале управления МЧС России по Аксайскому району.
По данным экстренной службы, постройка вспыхнула утром 1 декабря. Вызов поступил в 8:20. Открытое горение тушили около 40 минут. Спасатели использовали три единицы техники.
— Предварительно, пламя разгорелось из-за аварийного режима работы электросети — электрообогреватель работал без присмотра, и это привело к пожару, — уточнили в МЧС.
Жителям Дона напоминают: обогреватели не должны работать постоянно, также подобную технику нельзя оставлять без присмотра.
Напомним, ранее в Ростовской области из-за неисправного дымохода в пожаре погиб мужчина.