Россиянин избил жену до разрыва селезенки из-за мороженого

До этого сообщалось, что в Ленобласти мужчина порвал ухо жене и отказался пускать в квартиру медиков. 38-летнюю женщину нашли с травмами уха и ссадиной головы. Врачи, слишком поздно попавшие в помещение, не смогли ей помочь. 36-летний подозреваемый, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в отделение.