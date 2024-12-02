Бастрыкин заинтересовался делом о брошенном младенце в снегу в Нижнем Новгороде

Напомним, шокирующие кадры появилась в социальных сетях сегодня утром. На видео маленький ребенок лежит на снегу и кричит, однако мама не спешит ему помогать, а лишь снимает на видео. Стоит отметить, что помимо двух пятимесячных девочек-близнецов, в семье у 37-летней нижегородки подрастают еще двое детей постарше. Сейчас всех их уже забрали из семьи.