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Бастрыкин заинтересовался делом о брошенном младенце в снегу в Нижнем Новгороде

О результатах расследования доложит руководитель СУ по Нижегородской области Ахметшин.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался скандалом вокруг многодетной нижегородки, бросившей свою пятимесячную дочь в сугроб и снимавшей издевательства на видео. О результатах расследования по уголовному делу о покушении на убийство малолетнего доложит руководитель СУ СК России по Нижегородской области Айрат Ахметшин. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Напомним, шокирующие кадры появилась в социальных сетях сегодня утром. На видео маленький ребенок лежит на снегу и кричит, однако мама не спешит ему помогать, а лишь снимает на видео. Стоит отметить, что помимо двух пятимесячных девочек-близнецов, в семье у 37-летней нижегородки подрастают еще двое детей постарше. Сейчас всех их уже забрали из семьи.

На данный момент женщину задержали. На нее завели уголовное дело. Нижегородке предъявлено обвинение и в ближайшее время в отношении неё будет избрана мера пресечения.

СК