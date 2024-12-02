За три дня на водоемах Башкирии погибли два человека

— Водоемы замерзают неравномерно. Лед тоньше в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где есть растительность. Толщина льда для одиночного пешехода должна быть не менее десяти сантиметров. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. Увидев детей на льду, не будьте равнодушны, убедите уйти с водоема, — заявили в экстренной службе.