За три дня на водоемах Башкирии погибли два человека

За три дня на водоемах Башкирии зафиксировали три происшествия. О них рассказала пресс-служба регионального МЧС.
В пятницу, 29 ноября, из реки Уфа под железнодорожным мостом в Калининском районе столицы республики спасатели вытащили тело мертвой женщины. По факту трагедии проводятся оперативно-следственные мероприятия.
В субботу, 30 ноября, на реке Быстрый Танып в селе Старобалтачево Балтачевского района рыбак провалился под лед и утонул.
В тот же день в Караидельском районе 34-летнего мужчину спасли односельчане, сейчас он с переохлаждением находится в больнице. Известно, что в спасении принимал участие его девятилетний сын.
Как сообщает МЧС, с 17 ноября в Башкирии зафиксировали уже шесть подобных происшествий, при которых пять человек погибли, и лишь одного удалось спасти.
— Водоемы замерзают неравномерно. Лед тоньше в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, где есть растительность. Толщина льда для одиночного пешехода должна быть не менее десяти сантиметров. Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. Увидев детей на льду, не будьте равнодушны, убедите уйти с водоема, — заявили в экстренной службе.
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