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Замглавы администрации Новочеркасска отправили в колонию из-за захвата земли

Заместителя главы администрации Новочеркасска Елизавету Жиркову осудили за неправомерное отчуждение собственности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Источник: администрация Новочеркасска

Жиркова принимала участие в оформлении сделки по отчуждению муниципальной собственности — земельного участка площадью 1178 кв.м.

Согласно постановлению новочеркасской администрации в 2021 году земельный участок площадью 10 соток на улице Искра, 5 в Новочеркасске был предоставлен якобы гаража «Ракушки». Земельный участок стоимостью 1,8 млн рублей бесплатно был передан знакомой Жирковой.

Новочеркасский городской суд повторно рассмотрел дело Жирковой и признал ее виновной в превышении должностных полномочий. Ей назначено наказание — 1 год 10 месяц колонии-поселения.

В Ростовский областной суд была направлена апелляция, однако решение предыдущей инстанции суд не изменил.