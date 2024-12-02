Замглавы администрации Новочеркасска отправили в колонию из-за захвата земли

Согласно постановлению новочеркасской администрации в 2021 году земельный участок площадью 10 соток на улице Искра, 5 в Новочеркасске был предоставлен якобы гаража «Ракушки». Земельный участок стоимостью 1,8 млн рублей бесплатно был передан знакомой Жирковой.