Появились подробности поисков школьницы со шрамом под глазом в Новосибирске

15-летняя Виктория Костомарова, которую ищут в Новосибирске, перестала выходить на связь после того, как уехала из своего дома в Калининском районе вечером 29 ноября. Как рассказали КП-Новосибирск представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по региону, заявка на поиск девушки поступила в ночь с 29 на 30 ноября.
— Группа распространения информации ДПСО «ЛизаАлерт» активно размещает ориентировки в сети. Специалисты инфогруппы ведут информационный поиск: идет распространение информации, проверяются поступающие свидетельства. Сейчас очень важны любые свидетельства от горожан, которые могли видеть пропавшую, — сообщили в «ЛизаАлерт».
В день пропажи Виктория была одета в светлую меховую куртку без капюшона, черные с белыми полосками штаны, черные кеды. Рост девушки — 176 сантиметров. Она худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Под левым глазом есть шрам, добавили волонтеры.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8−800−700−54−52 или по номеру 112.
Ранее мы писали, что поиски 84-летнего пенсионера в Барабинском районе Новосибирской области завершились трагедией. Мужчина пропал 24 сентября. В тот день он уехал из дома на «Жигулях» белого цвета.