Появились подробности поисков школьницы со шрамом под глазом в Новосибирске

15-летняя Виктория Костомарова, которую ищут в Новосибирске, перестала выходить на связь после того, как уехала из своего дома в Калининском районе вечером 29 ноября. Как рассказали КП-Новосибирск представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по региону, заявка на поиск девушки поступила в ночь с 29 на 30 ноября.