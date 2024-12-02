В Башкирии преподаватель колледжа погиб в ДТП

Напомним, авария произошла вчера вечером на автодороге Кропачево — Месягутово, где столкнулись «Лада Ларгус» и «семерка», которой управлял Александр Чванов. Мужчина скончался в реанимации Месягутовской центральной районной больницы, где остается его супруга. Александр Иванович преподавал специальные дисциплины в филиале учебного заведения, вел уроки ПДД. Коллеги отмечают, что его занятия были очень интересными, учащиеся его любили, а сотрудники уважали за принципиальность и профессионализм.