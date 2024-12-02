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В Башкирии преподаватель колледжа погиб в ДТП

Преподаватель филиала Дуванского многопрофильного колледжа села Малояз Александр Чванов погиб в ДТП в Салаватском районе Башкирии.

Источник: группа «На земле Салавата» в Vk, МЧС по РБ

Как сообщает издание «На земле Салавата», летом этого года он отметил 55-летие.

Напомним, авария произошла вчера вечером на автодороге Кропачево — Месягутово, где столкнулись «Лада Ларгус» и «семерка», которой управлял Александр Чванов. Мужчина скончался в реанимации Месягутовской центральной районной больницы, где остается его супруга. Александр Иванович преподавал специальные дисциплины в филиале учебного заведения, вел уроки ПДД. Коллеги отмечают, что его занятия были очень интересными, учащиеся его любили, а сотрудники уважали за принципиальность и профессионализм.

У Александра Чванова остались двое взрослых детей — дочь и сын, есть внуки.