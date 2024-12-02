Мощный хлопок в воронежском ЖК «Лазурный» попал на видео

Жителей воронежского ЖК «Лазурный» вечером воскресенья, 1 декабря, встревожил мощный хлопок. На записи с камеры видеонаблюдения, установленной на доме № 25б/1, видно, что мимо дома проезжает автомобиль, после чего через некоторое время камера фиксирует на проезжей части вспышку и дым. Как выяснилось, неизвестные выкинули из окна автомобиля петарду.