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Мощный хлопок в воронежском ЖК «Лазурный» попал на видео

Неизвестные выкинули петарду из окна движущегося автомобиля.

Жителей воронежского ЖК «Лазурный» вечером воскресенья, 1 декабря, встревожил мощный хлопок. На записи с камеры видеонаблюдения, установленной на доме № 25б/1, видно, что мимо дома проезжает автомобиль, после чего через некоторое время камера фиксирует на проезжей части вспышку и дым. Как выяснилось, неизвестные выкинули из окна автомобиля петарду.

В комментариях местные жители сообщили, что петард было несколько. Пассажир автомобиля выбрасывал их в разных местах на территории ЖК.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Коминтерновском районе утром воскресенья, 1 декабря, запустили салют. Местные жители были напуганы, поскольку думали, что это работает ПВО.

МЧС