Шесть человек пострадали в ДТП недалеко от Ждановского вечером 1 декабря

Напомним, ночью 1 декабря смертельная авария произошла в Зелёном городе: семеро подростков набились в каршеринговый автомобиль, который улетел в кювет. За рулём находился пьяный несовершеннолетний водитель. 15-летний юноша погиб, в больницу доставлены 4 девушки в возрасте от 14 до 17 лет, и два молодых человека 16 и 19 лет.