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Начато расследование после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

10-летний ребенок пострадал в аварии.

Источник: Комсомольская правда

1 декабря в Комсомольске произошло ДТП. Автобус столкнулся с автомобилем, в котором находился 10-летний ребенок. Мальчик получил легкие травмы и был осмотрен врачами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Следственный отдел по Комсомольску начал проверку по делу об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«В рамках проверки исследуются все обстоятельства происшествия, включая техническое состояние автобуса и соблюдение норм безопасности на дороге. Результаты проверки определят дальнейшие шаги в процессе», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.