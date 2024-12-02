Начато расследование после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

1 декабря в Комсомольске произошло ДТП. Автобус столкнулся с автомобилем, в котором находился 10-летний ребенок. Мальчик получил легкие травмы и был осмотрен врачами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Следственный отдел по Комсомольску начал проверку по делу об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
«В рамках проверки исследуются все обстоятельства происшествия, включая техническое состояние автобуса и соблюдение норм безопасности на дороге. Результаты проверки определят дальнейшие шаги в процессе», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.