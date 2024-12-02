Начато расследование после ДТП с автобусом в Хабаровском крае

«В рамках проверки исследуются все обстоятельства происшествия, включая техническое состояние автобуса и соблюдение норм безопасности на дороге. Результаты проверки определят дальнейшие шаги в процессе», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.