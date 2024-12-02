Лобовое стекло разбито: в Калининграде машина каршеринга врезалась в ограждение, водитель сбежал

«Подушки безопасности сработали. Удар, судя по всему, был приличный. По всей вероятности, машина летела с моста. На лобовом стекле, где водительское место, приличная трещина. Похоже, что водитель ударился головой», — сообщил очевидец. Мужчина добавил, что на месте ДТП работали спасатели.