Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лобовое стекло разбито: в Калининграде машина каршеринга врезалась в ограждение, водитель сбежал

ДТП произошло в конце Советского проспекта.

Источник: Клопс

В Калининграде машина каршеринга попала в ДТП, водитель сбежал. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы.

Помятый автомобиль обнаружили около 9 утра понедельника, 2 декабря, в районе дома 228 на Советском проспекте. Водителя внутри и возле машины не было.

«Подушки безопасности сработали. Удар, судя по всему, был приличный. По всей вероятности, машина летела с моста. На лобовом стекле, где водительское место, приличная трещина. Похоже, что водитель ударился головой», — сообщил очевидец. Мужчина добавил, что на месте ДТП работали спасатели.