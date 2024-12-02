Лобовое стекло разбито: в Калининграде машина каршеринга врезалась в ограждение, водитель сбежал

В Калининграде машина каршеринга попала в ДТП, водитель сбежал. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы.
Помятый автомобиль обнаружили около 9 утра понедельника, 2 декабря, в районе дома 228 на Советском проспекте. Водителя внутри и возле машины не было.
«Подушки безопасности сработали. Удар, судя по всему, был приличный. По всей вероятности, машина летела с моста. На лобовом стекле, где водительское место, приличная трещина. Похоже, что водитель ударился головой», — сообщил очевидец. Мужчина добавил, что на месте ДТП работали спасатели.