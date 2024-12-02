В Петербурге заподозрили пьяного мужчину в нападении на фельдшера скорой

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали неработающего 37-летнего петербуржца, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который подозревается в том, что в ходе оказания ему медицинской помощи нанёс не менее двух ударов кулаком в голову и живот 31-летнему фельдшеру», — говорится в сообщении пресс-службы.