Казанец перевел мошенникам более миллиона рублей, решив заработать на инвестициях

Житель Казани попался на уловки мошенников и потерял более миллиона рублей, решив заработать на инвестициях.
По словам 33-летнего потерпевшего, в одном из мессенджеров он познакомился с девушкой. Она предложила ему заработать на инвестициях. Для этого необходимо было установить специальное мобильное приложение и создать аккаунт. Чтобы получать доход, мужчина стал вносить денежные средства со своих банковских карт. Инвестиционный счет потерпевший пополнял с 21 по 24 ноября. Общая сумма составила более миллиона рублей.
Спустя некоторое время мужчина попытался вывести средства, однако злоумышленница пояснила, что нужно оплатить комиссию в размере 13% от суммы. Тогда потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в отдел полиции «Гвардейский».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и задержания преступников.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо перепроверять всю информацию, поступающую от неизвестных лиц. Денежные средства ни в коем случае нельзя переводить незнакомцам, отметили в пресс-службе управления МВД России по Казани.