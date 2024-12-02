Казанец перевел мошенникам более миллиона рублей, решив заработать на инвестициях

По словам 33-летнего потерпевшего, в одном из мессенджеров он познакомился с девушкой. Она предложила ему заработать на инвестициях. Для этого необходимо было установить специальное мобильное приложение и создать аккаунт. Чтобы получать доход, мужчина стал вносить денежные средства со своих банковских карт. Инвестиционный счет потерпевший пополнял с 21 по 24 ноября. Общая сумма составила более миллиона рублей.