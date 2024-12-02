Исландец пытался незаконно перебраться с Сахалина в Японию: что с ним произошло

Согласно приговору последнего, мужчину признали виновным в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию и пребывания на ее территории, после чего депортировали из страны. Вместе с ним с территории Сахалинской области выдворили группу граждан Таджикистана и Египта. В отличие от исландского путешественника, их истории появления в нашей стране весьма банальны, поскольку мужчины просто приехали на заработки без регистрации.