Исландец пытался незаконно перебраться с Сахалина в Японию: что с ним произошло

На Сахалине сотрудники береговой охраны задержали гражданина Исландии, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации. Об этом сообщает УФССП России по Сахалинской области.
По информации ведомства, береговая охрана заметила вблизи морской границы страны маломерное плавсредство. На нем находился мужчина, которого задержали. При последующем разбирательстве выяснилось, что в Российской Федерации гражданин Исландии находился без законных на то оснований.
Нелегально он собирался пересечь и российско-японскую границу. Для этого он попытался использовать лодку, но недооценил возможности российской береговой охраны. В контексте текущей мировой политической ситуации контроль за приграничными водами со стороны силовых ведомств усилен. Исландца заметили, задержали и затем доставили в суд.
Согласно приговору последнего, мужчину признали виновным в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию и пребывания на ее территории, после чего депортировали из страны. Вместе с ним с территории Сахалинской области выдворили группу граждан Таджикистана и Египта. В отличие от исландского путешественника, их истории появления в нашей стране весьма банальны, поскольку мужчины просто приехали на заработки без регистрации.