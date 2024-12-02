45 аварий зафиксировали в Братске и районе за неделю

В Братске и районе за неделю, с 25 ноября по 1 декабря 2024, произошло 45 аварий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, травмы получили четыре человека.
— Всего зафиксировали 21 столкновение авто, 11 наездов на стоящую машину, семь раз врезались в препятствие, три раза съезжали с дороги. Также водители дважды сбили пешеходов, один раз собаку. Одно ДТП произошло из-за выброса щебня, — уточнили в ведомстве.
Так самыми аварийными днями стали понедельник и среда, тогда произошло 10 аварий. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за прошедшую неделю произошло 48 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадал 61 человек, в том числе восемь несовершеннолетних. Пять человек спасти не удалось.