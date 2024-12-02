21-летний мужчина арестован из-за громкого взрыва петарды в Кстове

Уроженца Дальнеконстантиновского района, который сбросил петарду с балкона пятиэтажки в Кстове, арестовали на 24 дня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел на улице 40 лет Октября. Там от громкого хлопка вылетели стекла на одном из балконов пятого этажа. Шум был слышен даже в соседних микрорайонах. Прибывшие на место полицейские выяснили, что предмет выбросили со второго этажа, после чего раздался взрыв.
По горячим следам удалось установить 21-летнего молодого человека. Он объяснил, что решил удивить петардами свою сожительницу и двоих детей, но такого эффекта от изделия он не ожидал.
Испугавшись ответственности, мужчина решил скрыться в Дальнеконстантиновском районе, однако был задержан. Полицейские при осмотре квартиры изъяли коробку из-под петард и три неиспользованных изделия.
По данному факту было возбуждено административное дело. Молодого человека арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, он уже отбыл 10 суток ареста за преступления, предусмотренные статьями 6.9.1 КоАП РФ (уклонения от прохождения диагностики в связи с потреблением наркотических средств или психотропных без назначения врача) и частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Ранее мы писали, что жители Автозаводского района пожаловались на взрывы пиротехники.