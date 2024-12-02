21-летний мужчина арестован из-за громкого взрыва петарды в Кстове

По данному факту было возбуждено административное дело. Молодого человека арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, он уже отбыл 10 суток ареста за преступления, предусмотренные статьями 6.9.1 КоАП РФ (уклонения от прохождения диагностики в связи с потреблением наркотических средств или психотропных без назначения врача) и частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).