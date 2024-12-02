На Сахалине задержали исландца за попытку перебраться на лодке в Японию

«Данный гражданин был задержан на маломерном плавсредстве сотрудниками береговой охраны России в территориальных водах России при попытке незаконного пересечения морской границы между Россией и Японией», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что исландца, а также граждан Таджикистана и Египта, которые въехали на территорию Сахалина на заработки, признали виновными в нарушении ч. 1.1. ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях — нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации.
Ранее в МВД сообщили, что в рамках завершившейся кампании «Нелегал-2024» было принято 20 тыс. решений об административном выдворении и депортации мигрантов.
Всего МВД выявило свыше 106 тыс. нарушений миграционного законодательства и вместе с органами государственной безопасности возбудило более 4 тыс. уголовных дел. Также ведомство завело 684 уголовных дела по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения границы и незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ.