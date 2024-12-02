На Сахалине задержали исландца за попытку перебраться на лодке в Японию

В ведомстве добавили, что исландца, а также граждан Таджикистана и Египта, которые въехали на территорию Сахалина на заработки, признали виновными в нарушении ч. 1.1. ст. 18.8 Кодекса об административных правонарушениях — нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации.