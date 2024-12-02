4 года строгого режима получил в Ростовской области курьер телефонных мошенников

В Каменске-Шахтинском осудили курьера телефонных аферистов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— По статье «Мошенничество» (ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ) мужчина получил 4 года колонии строгого режима. Этот приговор пока не вступил в силу, — отметили в надзорном ведомстве.
По данным следствия, преступники звонили пожилым людям, представлялись медработниками или знакомыми, а потом сообщали о якобы произошедшем ДТП. После этого жертв пугали и под разными предлогами заставляли передавать деньги через курьера. В июлей 2024 года пособник аферистов забрал у трех человек больше 700 тысяч рублей.
Ранее в Ростовской области женщина получила 4,5 года колонии за покушение на мошенничество.