4 года строгого режима получил в Ростовской области курьер телефонных мошенников

По данным следствия, преступники звонили пожилым людям, представлялись медработниками или знакомыми, а потом сообщали о якобы произошедшем ДТП. После этого жертв пугали и под разными предлогами заставляли передавать деньги через курьера. В июлей 2024 года пособник аферистов забрал у трех человек больше 700 тысяч рублей.