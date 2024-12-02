Новенькую в классе били по голове «просто по приколу»: в Башкирии 10-летняя девочка стала жертвой буллинга в школе и попала в больницу

В Иглинском районе Башкирии до сих пор не утих скандал, связанный с издевательствами над школьницей. 10-летняя Карина Д. два месяца страдала от рукоприкладства со стороны одноклассницы Фариды Х. (имена несовершеннолетних изменены — Ред.) и в результате попала в больницу. «КП-Уфа» удалось связаться с самой пострадавшей девочкой и ее отцом и выяснить все подробности конфликта.
«ПОСТОЯННО БИЛА ПО ГОЛОВЕ».
Напомним. что видео Карины с рассказом об издевательствах со стороны сверстницы появилось в ноябре в социальных сетях и популярных Telegram-каналах. Карина рассказала о том, что в сентябре этого года она перевелась в школу № 2, где буквально с первых дней ей пришлось столкнуться с агрессией и насмешками. По словам ученицы, одна из одноклассниц не только унижала ее, но и регулярно била, утверждая, что ей не нравится одежда новенькой и ее «тупость».
Школа, в которой учится девочка. Фото: iglinoshcola2.znaet.ru.
По словам Карины, конфликт между ней и Фаридой начался из-за бестолковой забавы, когда та попросила ее подойти к старшекласснику и познакомиться с ним. Сама же Фарида собиралась снимать это действие на камеру. От сомнительной просьбы Карина в итоге отказалась, посчитав это бессмыслицей. С тех пор девочки перестали ладить.
— С середины сентября она меня била по голове просто по приколу, — говорит пострадавшая школьница.
Почему ребенок все это время молчал и не рассказывал родителям об избиениях, остается неизвестным. Когда об этом узнали родители, у Карины уже начались сильные головные боли, которые не проходили три дня подряд. По словам самой девочки с таким она и раньше сталкивалась, но каждый раз думала, что все пройдет само, пока не случилось совсем неожиданное.
ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ НА ТАНЦАХ.
Ситуация достигла критической точки, когда Карина потеряла сознание во время занятия танцами. Девочку сразу же госпитализировали, а в больнице врачи выявили у нее закрытую черепно-мозговую травму. Когда о случившемся узнали родители, то отец Карины сначала пытался решить вопрос с преподавателями и сотрудниками школы, где учится дочка, но никакого адекватного результата семья не увидела.
Из-за мучительной боли Карина потеряла сознание во время занятий танцами. Иван МАКЕЕВ.
— Папа приходил в школу разговаривать с учителем, чтобы уладить конфликт, — рассказывает Карина. — Но учительница только сказала всему классу, что так делать нельзя.
— Я пытался поговорить с педагогами, но меня никто не услышал, — продолжает отец пострадавшей девочки Рафаэль.
Грубо говоря, педагог для вида пожурила детей, рассчитывая, что конфликт уладится сам собой, девочки подружатся, и никто никого больше обижать не будет. Это, вероятно, разозлило Фариду и она, по словам Карины, стала угрожать ее подругам и подговаривать их с ней больше не общаться. Рукоприкладство прекратилось, однако Карину школьница начала задирать и оскорблять нецензурными выражениями.
— Когда обо всем узнали, от меня почти все отвернулись, заблокировали в соцсетях, — пожаловалась Карина.
Как рассказывает Карина, не только ей доставалось от одноклассницы, которая по поведению не уступает взбалмошным хулиганам. Весной этого года Фарида устроила драку с другой девочкой.
«СТАЛА ПЛОХО ВИДЕТЬ, ПОСТОЯННО БОЛИТ ГОЛОВА».
Из больницы Карину выписали, но она не посещает школу и находится дома на лечении. У ребенка ухудшилось зрение. Также девочка огорчается, что пропускает танцевальное выступление в Уфе.
Из-за частых побоев у Карины начала сильно болеть голова. Фото: предоставлено «КП-Уфа» родителями пострадавшей.
— Врач и невролог выписали мне лекарства. У меня ухудшилось зрение, а левый глаз начал чернеть, и от резкого света у меня также глаза начинают болеть, — признается Карина. — Физкультурой мне нельзя заниматься три месяца, на танцы и на фитнес я не хожу. В школу тоже пока не могу временно ходить.
Сколько еще предстоит ребенку лечиться и какие последствия в будущем могут быть для ее здоровья, пока оценить сложно. Семья Карины возмущена тем, что в школе не предприняли адекватных мер. Родители переживают, что узнали об инциденте поздно, и теперь девочке нужна серьезная помощь.
— В школах должен быть телефон доверия, чтобы любой ребенок, который оказался в такой ситуации и боится сказать родителям и учителям, мог обратиться в такую службу, — говорит Рафаэль.
Школа, в которой учится девочка. Фото: iglinoshcola2.znaet.ru.
Папа Карины обратился с заявлением в правоохранительные органы.
«КП-Уфа» также пыталась связаться с родителями второй девочки, Фариды Х., но от беседы они отказались.
— Ничего не могу сказать, так как идет расследование. Этим занимается сейчас следственный комитет, — говорит мама Фариды.
ОФИЦИАЛЬНО.
В региональной прокуратуре подтвердили информацию о том, что девочка подвергалась постоянному буллингу и физическому насилию со стороны одноклассницы.
— Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних, в том числе в части безопасного пребывания учащихся в учебном учреждении, даст оценку действиям родителей и должностных лиц образовательной организации на предмет выполнения своих обязанностей, — сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.
На ситуацию также обратил внимание Следственный комитет Башкирии. Он проводит проверку.
Ситуация находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Это уже не первый раз, когда ученики той же самой школы в Иглино подвергаются буллингу, а руководство ничего с этим не делает. В 2023 году прогремел инцидент, когда школьница порезала своих одноклассниц за травлю.
Девочку одноклассницы называли «замухрышкой» из-за ее внешности: очки и отсутствие маникюра стали поводом для постоянных шуток. В то время как многие подростки уже хвастаются новейшими телефонами и модными аксессуарами, она не могла позволить себе следовать трендам из-за небольшого достатка в семье. Учителя, которые были осведомлены о происходящем, предпочитали оставаться в стороне, делая вид, что ничего не происходит.
ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА.
Почему некоторые дети проявляют жестокость, и как с этим бороться? Ранее мы уже публиковали мнение уфимского психолога Алисы Курамшиной, которая также поделилась своими рекомендациями по этой важной теме.
По словам эксперта, одна из причин агрессивного поведения у детей заключается в том, что некоторые из них начинают получать удовольствие от своей жестокости. Это может быть связано с ощущением всевластия, которое они испытывают в моменты агрессии. Иногда подобные действия происходят «за компанию»: когда ребенок поддается влиянию сверстников или более старших ребят, стремясь вписаться в группу.
Однако агрессия может быть и признаком более серьезных проблем, таких как психопатия или другие психические расстройства. Важно понимать, что если ребенок проявляет жестокость только в определенной компании, это может указывать на необходимость смены окружения. Родителям стоит обратить внимание на круг общения своих детей и помочь им осознать пагубность такого поведения как для них самих, так и для окружающих.
Алиса Курамшина отмечает, что любые акты агрессии не должны оставаться без внимания. Учителя, воспитатели, родители и даже случайные прохожие должны активно реагировать на подобные ситуации. Важно создать атмосферу, в которой дети будут чувствовать поддержку и понимание, а не страх и изоляцию.