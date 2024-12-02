Новенькую в классе били по голове «просто по приколу»: в Башкирии 10-летняя девочка стала жертвой буллинга в школе и попала в больницу

Напомним. что видео Карины с рассказом об издевательствах со стороны сверстницы появилось в ноябре в социальных сетях и популярных Telegram-каналах. Карина рассказала о том, что в сентябре этого года она перевелась в школу № 2, где буквально с первых дней ей пришлось столкнуться с агрессией и насмешками. По словам ученицы, одна из одноклассниц не только унижала ее, но и регулярно била, утверждая, что ей не нравится одежда новенькой и ее «тупость».