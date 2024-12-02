Грузовик насмерть сбил мужчину на левом берегу Воронежа

В Левобережном районе Воронежа на Степной улице грузовой автомобиль ГАЗ с 25-летним местным жителем за рулем сбил мужчину, переходившего проезжую часть справа налево вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.