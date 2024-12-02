Грузовик насмерть сбил мужчину на левом берегу Воронежа

В Левобережном районе Воронежа на Степной улице грузовой автомобиль ГАЗ с 25-летним местным жителем за рулем сбил мужчину, переходившего проезжую часть справа налево вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
ДТП случилось вчера, 1 декабря, в 22:44. Грузовик двигался в направлении улицы 206-й Стрелковой Дивизии. Погибшему пешеходу на вид — около 55−60 лет. Его личность сейчас устанавливают полицейские. Проводится проверка.
Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 80 ДТП. Травмы в дорожно-транспортных происшествиях получили 13 человек. Один человек погиб.
РИА «Воронеж» ранее сообщало, что вечером субботы, 30 ноября, в центре Воронежа на улице Плехановской автомобилистка сбила 82-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте.