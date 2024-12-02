Под Волгоградом сын до смерти избил 86-летнего отца

8 лет колонии строгого режима получил житель Киквидзенского района за убийство пожилого отца. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступление произошло в марте 2024 года в частном доме на улице Пионерской в станице Преображенской. На протяжении нескольких дней сын избивал пожилого родственника, не оказывая ему никакой помощи. Несчастный старик умирал несколько дней.