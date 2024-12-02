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Под Волгоградом сын до смерти избил 86-летнего отца

В Волгоградской области мужчину осудили за убийство пожилого отца.

Источник: Комсомольская правда

8 лет колонии строгого режима получил житель Киквидзенского района за убийство пожилого отца. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступление произошло в марте 2024 года в частном доме на улице Пионерской в станице Преображенской. На протяжении нескольких дней сын избивал пожилого родственника, не оказывая ему никакой помощи. Несчастный старик умирал несколько дней.

— Причиной его смерти стала закрытая травмы груди, сопровождавшаяся множественными переломами. Когда на место происшествия прибыли стражи порядка, сын погибшего сообщил им, что отец в силу возраста с трудом передвигался по дому и часто падал, — уточнили в следкоме.

Однако опытные следователи смогли доказать, что пенсионер повергался физическому насилию.