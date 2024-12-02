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В Самарской области в выходные дни задержали 53 пьяных водителей

Самарские инспекторы подвели итоги дорожных рейдов.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сотрудники дорожной полиции провели направленные рейды. Особое внимание уделили водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения, об этом сообщили в госавтоинспекции региона.

— Рейдовые мероприятия прошли с 29 ноября по 1 декабря. Во время работы инспекторы выявили более 1100 нарушений. В состоянии алкогольного опьянения задержали 53 водителей, — отметили в пресс-службе.

За незаконную тонировку к ответственности привлекли 119 водителей. Сотрудники дорожной полиции подчеркнули, что подобные мероприятия будут проводить на постоянной основе. Правоохранители призывают участников дорожного движения быть внимательнее.