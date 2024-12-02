«Замкнулся в себе»: в Приморье 18-летний парень сбежал из дома босиком в первый день зимы, его нашли мертвым

В первый день зимы волонтеры «ПримПоиска» опубликовали объявление с просьбой помочь отыскать пропавшего 18-летнего Диму (имя изменено). Он убежал из дома через окно на втором этаже, никто не заметил. А когда родственники поняли, что в комнате юноши пусто, тут же вызвали полицию. Оказалось, парень направился в сторону леса в одних носках, легкой кофте и штанах, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Пропавшего искали всю ночь, понимали, он не мог далеко уйти. Надеялись, что отыщут и немедленно отведут домой. К слову, в Дальнереченске уже несколько дней лежит снег, столбики термометров показывают минусовые температуры. Ориентировались по следам, но они постоянно прерывались и петляли.
«У парня любящий отец, бабушка. Папа сам работает в Сочи, сын с ним не ужился, остался в Дальнереченске. Но отношения у них были теплые. Юноша сам по себе замкнутый, но очень хотел служить Родине, учиться. Не так давно он поехал отдыхать с кем-то из родственников в Лесозаводск, именно из этого небольшого путешествия он вернулся расстроенным», — сообщил «КП» источник, участвовавший в поисках.
В день, когда Дима приехал в родной город, он был чем-то расстроен. Чем именно — так никто и не понял.
«Там на отдыхе были полноценные семьи, это могло его расстроить. Он остро реагировал на некоторые вещи. Но это лишь предположение», — объяснили редакции.
Молодой человек приехал домой, бросил куртку, сказал родным, что хочет побыть один, и ушел к себе в комнату на второй этаж. Никто не мог предположить, что он убежит. Следы Димы вели к речке, а затем в сторону сопки, там и оборвались. Лишь к утру всем поисковикам объявили: «Найден, мертв». На возвышенности в лесу, где скалистая местность, нашли тоненькую куртку, которую, вероятнее всего, парень все же взял с собой. В этом районе под скалами нашли тело юноши.
Следователям предстоит выяснить, при каких обстоятельствах погиб молодой человек. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Приморье без вести пропавшего мужчину нашли мертвым, задержан 20-летний подозреваемый.