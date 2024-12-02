«Замкнулся в себе»: в Приморье 18-летний парень сбежал из дома босиком в первый день зимы, его нашли мертвым

Молодой человек приехал домой, бросил куртку, сказал родным, что хочет побыть один, и ушел к себе в комнату на второй этаж. Никто не мог предположить, что он убежит. Следы Димы вели к речке, а затем в сторону сопки, там и оборвались. Лишь к утру всем поисковикам объявили: «Найден, мертв». На возвышенности в лесу, где скалистая местность, нашли тоненькую куртку, которую, вероятнее всего, парень все же взял с собой. В этом районе под скалами нашли тело юноши.